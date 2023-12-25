【時報-台北電】上周五(22日)台股加權指數伴隨美股再度反彈，以上漲42點跳空開出，在半導體及航運族群攜手領軍下，指數維持百點內的狹幅震盪，電子族群來看，晶圓雙雄強勢表態，連帶高價股的信驊(5274)、力旺(3529)等同步上攻，傳產方面，航運股持續火熱，陽明(2609)、華航(2610)漲幅近3%之上，鋼鐵股則遇漲多拉回賣壓，終場大盤上漲52.89點，收17596.63點。台指期上漲31點至17560點。

永豐期貨表示，上周五台股日K呈現價漲量縮，五日線得而復失，觀望情緒升溫，不過考量國際股市仍延續Fed政策轉向的資金行情，料短線維持高檔盤堅格局，後續除了留意美國PCE數據，投信季底作帳及本周2023封關行情也是觀察重點。

永豐期貨指出，台指期逆價差擴至-36.63點，電子期逆價差擴至-2.58點，金融期逆價差擴至-3.34點。現貨部分，三大法人買超71.68億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2104口至-8120口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少1813口至-15750口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3140口至-9109口。

永豐期貨補充，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18000點，賣權未平倉最大量集中在16900點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.05升至1.09。VIX指數上漲0.12至13.76。整體選擇權籌碼面中性。(編輯：廖小蕎)