【時報-台北電】上周五(22日)台指開高震盪，早盤在電子權值股反彈、航運股續強下，指數一度站回17600點，不過受到塑化、紡織、營建、鋼鐵等傳產股走跌拖累，指數漲勢收斂，終場成交量萎縮至2882.89億元，加權指數上漲52.89點、漲幅0.3%、收在17596.63點，累計當周下跌77.24點。

元富期貨指出，上周五台指重新站回十日線，不過因追價力道有限，指數缺乏進一步上攻動力，未能收復五日線，目前所有均線還是維持多頭排列走勢，整體多方架構不變，指數震盪過後仍有機會再攻。(編輯：廖小蕎)

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