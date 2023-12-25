【時報-台北電】上周五(22日)觀望情緒濃以致交投清淡，台指期整日高低點差僅55點。航運指續漲1.2%，成交比重續增至16%，對指數影響力有所提升。半導指向上反彈0.9%，小幅站回五日線之上。統一期貨指出，在期貨主力積極布局空單避險下，盤中下彎五日線仍給予台指期蓋頭反壓。若本周未被反壓向下，確認未落入短空格局，將有望支撐指數續漲。
統一期貨觀察，外資夜盤減碼1,203口空單，日盤則減碼826口空單，未平倉淨空單降至-16,822口；十大特定法人大幅減碼3,140口空單至-9,109口。外資連三盤小幅回補空單，若延續回補趨勢，有利台指緩漲。惟空單留倉仍在今年高檔。十大特法追高大幅減碼空單，但空單留倉口數仍高。兩大期貨主力在聖誕假期、台灣選舉前積極避險，偏空看待。
美國11月個人消費支出(PCE)年增2.6%、核心PCE年增3.2%，雙雙低於市場預期，顯示通膨加速降溫，市場將更將樂觀看待聯準會(Fed)明年降息意願。(編輯：廖小蕎)
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