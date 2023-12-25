房價越來越高，民眾買房普遍「先求有，再求好」，用通勤時間換取房價，但有網友發文質疑，建商宣稱的「通勤台北XX分鐘」是否根本是話術，貼文一出引發討論。

一名網友在PTT上發文表示，青埔到台北只要20多分鐘，實際上這只是話術，他直言，高鐵班距長又不固定，沒提早去月台等車可能會擠不上去，很難讓你算好時間再到月台搭車，這些都會再額外花很多時間。

該網友舉例，他最近假日從桃園搭高鐵自由座返回台北，一進站後很傻眼，發現最近一班車要等快30分鐘，等到列車進站，自由座又滿到擠不上，只能等下一班車。而且在花費方面，高鐵定期票價比TPASS貴很多，搭乘品質也不佳。

該篇文章引發網友討論，不少人認同表示「桃園高鐵根本擠爆無論是往南或北，你即使看好時間到了月台，尖峰基本上就是大排長龍」、「桃園台北上下班自由座有夠擠」、「高鐵交通費用長年下來可觀且這費用出去就沒回收了，跟房貸可不一樣」。

還有網友點名其他區域也是同樣情況，「A7通勤台北25分鐘進城也是話術，到站後走到紅線就要十分鐘左右了」、「這跟新竹慈雲路建案廣告兩分鐘進竹科是異曲同工，殊不知從家裡到公司要30分鐘」。