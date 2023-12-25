二○二三年即將走入歷史，一個年就這麼過去了！把全球股市地圖攤開，這是一個不均衡的時代，有的地方暴雨，有的地方缺水，資金的流向決定投資市場的命運，世界呈現的是一個極端的時代。

例如，二二年底在這個時候，美國很多鷹派專家都出來喊Fed應該加息到七％才能遏阻通膨，最具代表性的是前財長Lawrence Summers。也有人看好油價上一○○美元，甚至有人喊三○○美元，但是年終前Fed主席鮑威爾預告升息觸頂，又暗示二四年可能降息三碼，這個世界格局逐漸明朗。

AI PC是白馬股

在年度終結即將封關前夕，全球金融市場呈現十分舒坦的美好狀態，一是ＶＩＸ恐慌指數跌到十一．八一，這是COVID-19以來新低的位置，代表市場投資情緒處在安逸狀態。另一個是美元指數跌到一○一．七七的新低位置，二二年此時美元指數飆升到一一四．七七八，造成全球股市的巨大回檔，如今美元走低，全球貨幣也隨之鬆了一口氣。三是油價沒有因為戰爭飆升，在二三年終前，ＷＴＩ最低跌到六八．二二美元，北海布蘭特最低見到七二．八六美元，油價百美元並沒有見到。當然隨著降息號角響起，美國公債殖利率也應聲下滑，十年債最低到三．八八五％，三十年債從五．二一八％回落到四．○二三％，美國多數債券殖利率都降到四％以下，二二年喊七％以上的人都摃龜。當然在降息期待下，金價一度來到二一三二．四九美元，比特幣也來到四四四六五．七五美元。

緊繃的金融情勢因為美國Fed可能降息，出現了巨大變化，大家最關心的股票市場也出現令人嘆為觀止的新生態，今年最奇妙的是過去被人朗朗上口的「東升西降」，股市表現正好相反，是「西升東降」，今年美國股市牛氣沖天，而中國相關的香港、上海、深圳股市卻一蹶不振，這個兩極表現令人訝異，而港股二三年大跌逾十六％，台股大漲近二五％，也造成台灣加權指數追過香港股市，一路保持領先的姿態，這是大家都沒有想到的事。

到十二月十九日為止，美股道瓊指數全年拉出逾十三％的漲幅，指數寫下三七五六三．八三的新天價，創下歷史新高；除了道瓊指數，最厲害的是費城半導體指數，SOX寫下四一六一．九二的歷史新高，突破二二年四○六八．一五的高點，不斷向前奔馳，這當中帶動半導體股的真命天子是輝達（Nvidia），從一○八．三二美元狂飆到五○四．六六美元，全年累積漲幅高達二三七％，除了輝達，二三年博通Broadcom（AVGO）市值快速躍升，現在幾乎和台積電打成平手，ＡＩ帶動半導體一場產業革命，二四年大家都看好AI PC可能是帶動產業革命的主軸，這是很一致的共識，我稱之為「白馬」。

在輝達帶領下，二三年科技創新成了主軸，科技大廠沒有一家沒有ＡＩ的元素，二三年Apple大漲逾五六％，市值已站穩三兆美元，投資機構Wedbush已經喊看四兆美元，微軟也緊追在後，市值二．八五兆美元，若加上Google、Amazon、Meta、Tesla，還有原來的Nvidia，美國「科技七雄」市值加起來突破十二兆美元，大型科技公司亮眼表現，二三年Nasdaq 100表現強過Nasdaq，十九日Nasdaq 100寫下一六八一三．○一，再度改寫歷史新紀錄。

二四年將是嶄新賽局

二三年尚未結束，但美國已有道瓊、Nasdaq 100、SOX指數創下歷史新高，反觀與中國相關的港滬深股市都出現跌勢，除了港股大跌，跌最重的是上海Ｂ股跌逾二○％，其次是深圳成分指數下跌十五．七六％，然後是深圳Ａ、Ｂ股，跌幅逾八％，上海證券指數跌逾五％，港滬深三地股市全都呈現跌勢，這也印證了一開始我說的：有的地方淹水，有的地方缺水，資金流動決定股市榮枯的命運。

就像巴菲特爺爺說的：「要在有魚的地方釣魚」，有魚的地方就是資金匯入的地方，日本是二三年資金流入最彰顯的投資地，貝萊德主席Larry Fink給二三年全球股市下了一句評語，他說：「資金正從中國移光，錢進日本！」最近日圓一度回升到一四一兌一美元，還有日本自民黨安倍派爆出四個醜聞，造成政壇震盪，日經指數在三萬三千點盤旋，未來要看日本政壇風暴何時落幕，還有日圓在一五○愈久，對日本股市愈好。

二三年以來，外資買超印度股市一八三．六億美元，其次是南韓八四．六億美元，台股是三四．六億美元，賣超泰國五四．五億美元；印度股市在外資瘋狂大買超下，已創造連續二十年持續上漲的奇蹟，創下七一六○五．三四的歷史紀錄，反而是泰國股市頻創新低，二三年跌幅十六．八八％，是亞洲除了中國以外最慘的市場。

台股也受外資影響，從二○年到二二年，這三年外資賣超台股二．二三五九兆元，在外資瘋狂大賣超中，台股表現屹立不墜，二三年七∼十月外資又大賣超台股，所幸十一月大買超逾二三○○億，迄今仍保有一六○○億左右的買超，台股在外資連續大賣超後，二四年外資的態度仍然是決定台股最重要的變數。（全文未完）

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