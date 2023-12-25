過去幾年，世界各國紛紛提出將垃圾等廢棄物回收再利用轉變成能源的想法，即將廢棄物做成「固體再生燃料」（SRF）或是破碎化再利用來發電，成為一項替代石化燃料的新選擇，惟近來質疑廢棄物未經有效篩選焚燒發電，會產生戴奧辛等危害人體健康物質的聲浪四起，經濟部與環境部日前召開跨部會會議，決定將廢棄物進一步分類，從嚴把關，但也會釋出合宜誘因，初步方案將在2個月內出爐。
依據《再生能源發展條例》及相關法令規範，SRF發電設備的料源須經過處理，且發電效率達25％以上，才能認定為再生能源發電設備。依112年經濟部公告的再生能源躉購費率，農業廢棄物每度5.1407元；一般及一般事業廢棄物，維持111年度費率水準，躉購費率每度3.9482元。
經濟部能源署官員表示，為避免焚燒廢棄物衍生戴奧辛等爭議，正與環境部就「一般廢棄物及一般事業廢棄物」發電研議進一步分類，從嚴把關。一般像是木料、木屑、廢紙漿爭議小，但是其他廢棄物，如何加強管理、分類，篩選出適合用來發電，不會對環境造成傷害，將是跨部會協商重點。除從嚴把關，另也會研究合理、適當的誘因。
能源署初步規劃將廢棄物分類成兩大類，第一類生質類SRF，例如廢紙漿、木屑等，全球多認同可開發為再利用的能源。其他為第二類，這部分再細分為三，分別是一般或事業廢棄物燃燒，例如焚化爐燃燒物；經前期處理後的廢棄物，前期處理指的是破碎化；最後為非SRF，料源包含塑膠、事業廢棄物等。
官員表示，經進一步細分，篩選出適宜替代石化能源的廢棄物後，躉購費率也將配合調整，賦予適度誘因。相關方案須經跨部會討論，預期初步方案將在1、2個月內出爐。
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