從小就住在引發中部921大地震的車籠埔斷層附近，信義房屋海安文元店主任林筱耘在處理受震災影響的物件時更能感同身受，不僅嚴格把關，還細心考量買賣需求與權益，深獲消費者認同。

在台南服務的林筱耘，因服務獲得肯定，許多老客戶有需求會再度找她協助。有客戶在她協助下買到理想的房子，經過一段時間，決定出售父母贈與的嫁妝，一間含雙車位、約近60坪的大樓物件時，再度委託林筱耘。

惟那棟大樓歷經台南大地震，是棟被貼標列管的大樓，進去還可看到牆面裂痕，當下林筱耘主動建議屋主請結構技師勘察、提出結構證明報告，並進行補強，最後順利成交。

「921地震時，我就住在中部，當時的情景至今歷歷在目！」林筱耘說，震後，部分建物受創嚴重的樣子令她印象深刻，也因此，台南大震受影響社區，不論是買方或是賣方需要注意什麼，她都十分用心把關，積極處理。

後來的買家，一家三口收入沒有很優渥，為了找一個家，看的區域很廣，但都礙於超出預算，最後他們選擇買下這房子。林筱耘表示，還記得雙方談妥的那天是一個颱風天，買方直言，進去真的有家的感覺，當得知屋主願意降點價格賣給他們時，忍不住流下淚來，因為終於擁有自己心目中理想的家。

林筱耘說，雖那社區需要補強，但因價格相對便宜，交易物件不少，不過，這屋主不像一些投資客將房子裝潢得美侖美奐，而是請結構技師出具報告，讓買家知道確實屋況，並也將房子補強。成交後，買賣雙方都很感謝她，屋主最近還邀約她一起聚餐。

還有次面對鋼筋外露屋況的物件，她不急著要買賣雙方洽談、成交，而是建議屋主先做氯離子檢測。林筱耘表示，該物件為透天店面，地段好，少有人釋出，因而受到買家關注，但那區域過去有部分房子被檢測出是海砂屋，要出售的物件鋼筋外露，欲確保買賣雙方的權益，交易前就須先檢測是否為海砂屋。最後經專業單位排除海砂屋疑慮，買賣方也成功完成交易。