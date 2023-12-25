教育部體育署22日舉辦「體育推手獎」頒獎典禮，富邦金控及子公司共囊括10項大獎肯定，蟬聯金融業第一；富邦金控獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」、「推展類金質獎」；富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券均獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」；富邦產險獲「贊助類金質獎」。富邦長期支持及推動臺灣體育發展，用心與成果備受肯定。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控及子公司長期支持國內體壇發展，年投入逾5億元資金，同時擁有職籃富邦勇士、職棒富邦悍將、成棒富邦公牛，並積極培育菁英選手，以及冠名和主辦多項國際賽事，是國內最挺體育的企業之一；富邦已連續15年榮獲「體育推手獎」肯定，今年更連續2年同時獲得「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」、「推展類金質獎」三大獎項，金控及子公司共獲十項大獎，成為今年「體育推手獎」獲獎最多的金融業者。

今年10月底富邦金控與旗下子公司富邦育樂第四度獲頒「運動企業認證」標章，且在目前擁有效期內認證的企業中，富邦就占6席，亦是國內擁有最多運動企業認證標章的金融業之一。

未來，富邦金控也將持續支持體育運動，以品牌理念「正向力量、成就可能」，厚植臺灣體育與國際接軌實力。

富邦金控2009年起贊助「臺北馬拉松」，迄今已長達15年，2020年起亦成為臺灣唯一贊助國內四大馬拉松的金融業者；富邦金控自2021年起推動Run For Green計畫，結合馬拉松賽事的高人氣，推廣關注環境永續的概念。

此外，富邦金控亦長期支持國內體壇發展，並重視傳承與培育精神，富邦更長達31年支持「富邦公牛隊」，深耕棒球運動人才培育。

展望未來，富邦金控也將持續挹注體育事業、積極實踐綠色行動，以「正向力量、成就可能」的品牌理念，與運動產業共同打造更美好的永續願景。