兆豐銀行與兆豐銀行文教基金會長年扎根基層體育活動耕耘有成，雙雙獲頒教育部體育推手獎殊榮，22日由兆豐銀行副總經理黃永貞代表受獎，兆豐銀行文教基金會不僅連續5年得獎，兆豐銀行更在今年首次榮獲「贊助類銀質獎」及「長期贊助獎」殊榮，推展臺灣基層運動的努力深受肯定。

兆豐銀行文教基金會長年積極推廣運動賽事，規劃逾千萬元的經費支持各項運動計畫，尤其特別重視基層選手的培育及訓練，並選擇適合東方人優勢與符合文化特色之運動如棒球、射箭等項目，不僅長期贊助宜蘭地區的國小棒球隊，幫助學童一圓棒球夢，更扶植了花蓮縣玉里地區的學校射箭隊建立三級制度，今年在全國性射箭賽事成績上表現亮眼。此外，也提供青少年競賽舞臺，贊助中華民國高爾夫球協會舉辦賽事，培植青少年高爾夫球選手，讓基層選手持續有充足之資源投入訓練並推動長期發展。

兆豐銀行重視企業社會責任的重要性，除了積極推展協辦各項文創展演活動，推廣臺灣在地文化，更致力於落實公益關懷，照顧偏鄉地區學童，為了培育優秀的青少年運動員，每年特別安排在職棒賽季結束後，與長期贊助夥伴「統一7-ELEVEn獅隊」合作，邀請職棒球星親身指導偏鄉國小棒球隊，以實際行動鼓勵小選手們持續努力，勇於圓夢。

未來兆豐銀行將持續本著「關懷、參與、共榮」的精神，深化與基層體育組織的合作，攜手共創健康活力的社會，培育更多優秀運動人才，讓世界看到更多的臺灣之光。