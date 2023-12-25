中國信託慈善基金會長期推動「愛接棒—少棒暨青少棒資助計畫」，今年安排臺北市社子國小、新北市民安國小棒球隊近40位師生，赴廣東省中山市參加本月21日至24日舉行的2023年第10屆中山．「熊貓盃」青少年棒球邀請賽，與東升初級中學等校棒球隊切磋球技，成功營造兩岸基層棒球互動風氣。

受廣東省中山市棒壘球協會邀請，中信慈善基金會籌組「2023愛接棒．中山行—兩岸青少年棒球交流活動」參加「熊貓盃」賽事。開幕式當天，廣東省中山市關工委主任韓澤生、廣東省中山市棒壘球協會名譽主席馮小龍，以及中國信託金融控股公司行政長暨中信慈善基金會執行長高人傑與中國信託商業銀行廣州分行行長王凱宏皆特地出席。

高人傑表示，「中國關心下一代教育基地」於今年3月在廣東省中山市小欖鎮東升初級中學完成掛牌，成為第一所以棒球特色為主的基地校，本次「愛接棒計畫」棒球隊受邀參與「熊貓盃」，也是實踐當時立下回訪的承諾。

本屆「熊貓盃」賽況激烈，社子國小歷經循環賽，以4戰全勝之姿，晉級冠亞軍戰，且最終以14比1擊敗地主中山熊貓隊，奪得第10屆「熊貓盃」U12組冠軍。至於民安國小則以14比7擊敗韓國，贏得季軍。

賽後社子國小當家投手陸宥愷表示，「這次能和許多臺灣以外的球隊比賽非常興奮，也從每場交流學到更多經驗！」而中山熊貓隊球員、來自中山市東升初級中學的小將梁景豪則說，從這次比賽感受到臺灣的棒球隊選手們打擊火力很強，雙方在球場上交手，整個過程讓他覺得相當過癮。