2024年是史上最大的選舉年，進行選舉地區占全球金融市值8成，GDP以及世界人口的6成與4成，結果將牽動投資人信心；政大金融系教授殷乃平表示，台灣選舉結果攸關兩岸情勢發展，而中國大陸陸續取消ECFA關稅優惠將衝擊我國出口，國外經濟復甦也不如預期；加上紅海危機推升油價上漲，若通膨再升溫、全球降息循環添變數，殷乃平警示，主計總處日前上修明年經濟成長率至3.35％太樂觀，2024年恐怕是跌跌撞撞的一年。
殷乃平分析，兩岸經貿關係正在改變，大陸官方發現，ECFA早收清單的關稅減讓，在對台政策上沒有得到應有的效果，政策全面評估後，從過去的讓利態度，轉為採正常貿易要求，若民進黨繼續執政，關稅減免可能全面取消；但若是藍、白取得選舉勝利，關稅減免可能繼續談判，作為政治面的籌碼還有轉圜餘地。
我國想加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）頻頻受阻，殷乃平表示，我國出口到東協、中國大陸（含香港）比例達65％，ECFA關稅減免陸續取消，RCEP出口東協在關稅壓力下，廠商面臨二度遷移的重大抉擇，即遷移到東南亞減輕關稅壓力，但這對我國出口不利，經濟面將受到衝擊。
不過台經院研究員邱達生認為，大陸不會全面中止ECFA，大陸一下取消農產品、石化產品關稅優惠，現在又恢復石斑魚進口，是讓我國政府疲於奔命的最佳工具，ECFA占輸出中國大陸總額從過去30％降至15％，顯現心理層面的壓力，大於對實質經濟影響力。
明年總統大選最受全球矚目的莫過於美國大選，殷乃平認為，民主黨現任總統拜登太會花錢，若連任美國債務可能持續擴大，如由有意角逐共和黨提名的前總統川普當選，美國優先的政策前提，拜登談的區域貿易協議可能全部推翻，選舉結果牽動全球經濟樣貌的發展。
法國巴黎銀行財富管理建議，投資人應及早著手選舉不確定性，透過對沖基金、貴金屬和私募資產等多元投資組合以做好準備。
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