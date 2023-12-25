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該產品由CGMP食品大廠（製藥集團）製造，全程安全乾淨以杜絕黑心產品、不含塑化劑。通過檢驗合格標準，不含西藥成份及重金屬和農藥殘留，把關民眾食得安全，品質第一的標準。若民眾有營養方面問題，可洽專線詢問（02）2591-7870（7線）或免付費專線：0800-736-736（3線）。

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