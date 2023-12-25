2023年全球解封後，旅遊大爆發，Wallaby品牌行李箱更瘋靡國內外旅人的心，打造出脫俗極具特色的藝術精品，在哪裡旅行都閃耀。
以「MIT Wallaby, Wallaby MIT」深耕品牌的皇普公司，是台灣知名袋包箱專業製造廠，堅持講求高品質，生產效率及管理人性化工廠，27年來深入了解消費者內心需求，及貼心人性主張。
皇普公司董事長駱鳳春表示，針對每一次產品的推出，從設計製作到正式對外介紹，都經過非常嚴格測試過程及品管作業，絕對要求所推出產品，能得到顧客最大的滿意。未來目標將以既有的經驗與技術，提供任何工作領域的消費者創造各種專業袋包，延續MIT理想。
駱鳳春指出，Wallaby方型拉鏈行李箱，採用最新原料PC＋ABS材質製作，加入髮絲紋路，使面板輕盈耐用，防刮效果升級，內裝採用雙頁式盥洗袋，讓行李達到系統化分類，另外設計可加大隔層，空間升級30％，兼具時尚流行的鋁框行李箱，具國際認證TSA海關鎖，多重保障，此外亦推出拉鍊行李箱等各種尺寸及多款色系選擇。
Wallaby是生活在大自然裡的野生動物，牠在不同的自然環境中存續生息，牠們溫和、團結、生氣勃勃，從容應對變化、適應力強、極為敏銳，尤其在生活中不斷地接受各種外來的挑戰，不僅成為最快速的跳躍健將，同時也散發充沛的自然活力，這就是「Wallaby」要創作的目標。
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