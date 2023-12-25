和泰興業慶祝總代理日本大金DAIKIN空調30周年，推出的「全年防疫 金安心」感恩回饋12月31日到期，歡迎消費者把握時間前往全省經銷通路選購。
「全年防疫 金安心」感恩回饋活動內容是購買大金空調一對一冷暖系列每組現折2,000元；購買區控變頻空調VRV mini系列機型，可享現金回饋每組8,000元，另外可申請政府貨物稅退稅最高每台2,000元，搭配政府節能補助每組3,000元，總共最高可省13,000元，拿現金卡實在。
隨著季節進入秋冬，變頻冷暖空調已成為溫暖過冬的聰明選擇。大金空調獨家六大核心技術，包括直流變頻、壓縮機、冷媒技術、多聯控制技術、氣流靜音技術、風扇技術等，家用全系列省電國家一級標準，省電舒適超有感。
大金閃流空氣清淨機MC30YSCT，全新時尚精巧設計，適用約7坪大的室內空間。採用先進閃流放電技術，能強力分解去除空氣中的6大漂浮物質：過敏物質、化學氣體、異味、灰塵及病菌、病毒，靜電HEPA濾網高效過濾99.97％的PM0.3，10年無須更換，MC30YSCT原價8,800元，現購買大金空調可享加購價3,990元，低於5折優惠價格，入手大金空氣清淨機絕佳時機，加價購限量1萬台，邀您親身體驗大金空氣清淨機的絕佳口碑。
日本專利「閃流放電」空氣淨化技術，實驗證明有效抑制新冠病毒及去除PM2.5，結合先進「Hybrid Cooling溫濕雙控科技」可同時控制溫度與濕度，較一般冷氣除濕力提升75％，溫度調高點，舒適又省電。
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