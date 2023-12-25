連續兩波冷氣團來襲，加上耶誕節、跨年節慶需求，超商雙雄統一超、全家近期保暖食飲銷售火熱，亦帶動咖啡、茶、關東煮等熱食飲業績增2成；天冷吃鍋熱銷，亦帶動12月以來鍋物湯底銷售成長6成。
近日氣溫有感降溫，7-ELEVEN火鍋類商品銷售業績較前月大增6成，7-ELEVEN與知名麻辣鍋專門店「太和殿」、「新馬辣」聯名推出麻辣鍋及麻辣燙商品回歸販售，也推出與米其林綠星餐廳－陽明春天合作新品「蕃茄羅宋湯」均帶出新動能，預計耶誕接續跨年，業績奔高峰。
預期跨年三天連假溫熱系食飲業績也將創高峰，目前包括新北市耶誕城、信義區跨年重地周邊7-ELEVEN門市備貨啟動，備貨量普遍比平日增逾3成；7-ELEVEN觀察在辦公、學區、交通轉運商圈等門市入冬以來熱罐機業績平均成長逾2成，顯見因天氣驟降民眾臨時性購買需求增加。
全家便利商店近兩個月熱食飲業績大爆發，12月以來泛鮮食銷售業績年增近2成，其中新型態熟食區整體業績大增約4成，不僅蒸箱包子、茶葉蛋、夯番薯等基本盤上揚，創造各店熟食區差異化的SOHOT炎選炸烤點心，最新導入「南洋酸辣燙」料理「馬尚煮」，皆成為近期業績成長新引擎，預計耶誕、跨年需求強勁，積極備貨。
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