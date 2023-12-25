台中今年跨年夜特別熱鬧，不僅水湳中央公園將舉辦熱鬧的跨年晚會，還有天團五月天25周年巡迴演場會，將在台中洲際棒球場一連舉辦六場，讓台中各大飯店訂房率旺上加旺，包括裕元花園酒店、福華大飯店、林酒店、日月千禧酒店、星享道等，跨年連假訂房幾近爆滿，業者爭相搶攻跨年夜餐飲商機！

2024年跨年晚會倒數計時，台中市政府將在水湳中央公園盛大舉辦跨年晚會，預期將吸引來自全台各地數以萬計的人潮湧入！

不僅如此，知名樂團五月天「回到那一天」25周年巡迴演唱會，也將在台中洲際棒球場從2023年12月31日跨年夜一路唱到2024年1月7日，六場演唱會合計15萬張門票、開放訂票三分鐘隨即秒殺，已為台中飯店市場帶來住房與餐飲商機，業者紛紛推出住房與餐飲專案搶市！

其中，裕元花園酒店順勢推出2024新年限定1+1住房優惠專案，2024年1月1日+1月2日或2024年1月2日+1月3日，連住兩晚雅緻客房促銷價6,999元起，附贈自助式早餐。

裕元花園酒店表示，五月天是台灣最受歡迎的樂團之一，粉絲享受演唱會的同時，也能在舒適的住宿體驗中留下難忘回憶，12月31日跨年專案住房幾近滿房。

台中各大飯店除搶攻跨年連假的住房商機外，也推出跨年夜相關活動吸客！如裕元花園酒店在溫莎咖啡廳舉辦「多巴胺跨年之夜」跨年活動，邀請知名DJ及網紅與民眾一同熱舞，現場更設置遊戲區讓民眾來拿獎。

台中福華大飯店跨年夜則推出「Pink Melody夢幻跨年派對」超時髦粉紅芭比派對，除推出多款精緻餐酒外，也安排Live Music表演和驚喜抽獎，要與民眾一起嗨翻整晚。

此外，日月千禧酒店24F極炙牛排館跨年夜以「大亨小傳」為主題舉辦跨年派對，除了晚餐時段頂級豐盛、餐後派對更提供飲品暢飲、安排樂團現場表演、抽獎等精采活動吸客。