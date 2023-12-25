台中今年跨年夜特別熱鬧，不僅水湳中央公園將舉辦熱鬧的跨年晚會，還有天團五月天25周年巡迴演場會，將在台中洲際棒球場一連舉辦六場，讓台中各大飯店訂房率旺上加旺，包括裕元花園酒店、福華大飯店、林酒店、日月千禧酒店、星享道等，跨年連假訂房幾近爆滿，業者爭相搶攻跨年夜餐飲商機！
2024年跨年晚會倒數計時，台中市政府將在水湳中央公園盛大舉辦跨年晚會，預期將吸引來自全台各地數以萬計的人潮湧入！
不僅如此，知名樂團五月天「回到那一天」25周年巡迴演唱會，也將在台中洲際棒球場從2023年12月31日跨年夜一路唱到2024年1月7日，六場演唱會合計15萬張門票、開放訂票三分鐘隨即秒殺，已為台中飯店市場帶來住房與餐飲商機，業者紛紛推出住房與餐飲專案搶市！
其中，裕元花園酒店順勢推出2024新年限定1+1住房優惠專案，2024年1月1日+1月2日或2024年1月2日+1月3日，連住兩晚雅緻客房促銷價6,999元起，附贈自助式早餐。
裕元花園酒店表示，五月天是台灣最受歡迎的樂團之一，粉絲享受演唱會的同時，也能在舒適的住宿體驗中留下難忘回憶，12月31日跨年專案住房幾近滿房。
台中各大飯店除搶攻跨年連假的住房商機外，也推出跨年夜相關活動吸客！如裕元花園酒店在溫莎咖啡廳舉辦「多巴胺跨年之夜」跨年活動，邀請知名DJ及網紅與民眾一同熱舞，現場更設置遊戲區讓民眾來拿獎。
台中福華大飯店跨年夜則推出「Pink Melody夢幻跨年派對」超時髦粉紅芭比派對，除推出多款精緻餐酒外，也安排Live Music表演和驚喜抽獎，要與民眾一起嗨翻整晚。
此外，日月千禧酒店24F極炙牛排館跨年夜以「大亨小傳」為主題舉辦跨年派對，除了晚餐時段頂級豐盛、餐後派對更提供飲品暢飲、安排樂團現場表演、抽獎等精采活動吸客。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：