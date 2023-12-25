電信新三雄時代來臨，首波資費攻防戰開打！中華電信以「老客戶第二門號」，迎戰新台灣大「4G用多少付多少」0元月租，遠傳電信4G 499雙飽企業客戶專案亦悄悄登場。電信三雄聚焦衝刺「新用戶」門號數，也正式揭開合併後首波行動市占版圖爭霸戰。
台台併、遠亞併之前，中華電信行動用戶規模大幅領先台灣大、遠傳約12％～13％，惟合併後，差距縮小至4％～6％，換算成實際用戶差距，從原本388萬～390萬，縮小至140萬～190萬上下。
面對「新台灣大」以及「新遠傳」行動用戶直逼，中華電信趕在耶誕節祭出推薦親朋好友申辦，以及老客戶申辦第二個門號兩大方案，分別送出最高等同1,800元的Hami點數，還有既有行動用戶新申請第二個門號，最高送Hami Point 1,200點，被視為中華電信龍頭保衛戰的第一波攻勢。
遠傳電信則悄悄啟動企業客戶4G 499方案，不限速上網吃到飽且網內互打免費，被視為市場上已相當罕見的499不限速雙飽資費重出江湖，且網外免費語音30分鐘＋市話免費語音60分鐘及每月499元國內語音通話費，12月底再加贈1,500元的遠傳幣，是目前市場上CP值最高的499資費方案。目前電信三雄常態型499方案均限速21Mbps。
另一方面，台灣大合併台灣之星之後，網路門市推出「4G用多少付多少」專案，由於月租99元，綁約期間每月月租減免99元，等同月租0元，同時提供網內語音通話0.01667元／秒（約1元／分鐘），網外／市話語音0.1元／ 秒，網內簡訊0.8697元／則，網外簡訊1.7394元／則，國際簡訊5元／則，行動上網傳輸量1GB約30元，傳輸量超過4GB後降速至128kbps以下，每月最高收費99元。
由於有使用才付費，且限定新申辦、NP攜碼、續約申辦，市場形容為「養門號」專用資費方案，台灣大希望藉此拱大門號數邁向千萬用戶規模。
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