泰博瞄準醫美保健商機，將設專櫃布局通路。泰博董事長陳朝旺表示，明年將推出智慧戒指生理監控系統、醫療美妝保健產品；近兩年主打的「晶珂」系列保養品，預計明年1月3日進駐微風南山設櫃，並積極布建通路，打造新一波業績成長動能。

泰博甫於上周五（22日）股票轉上市，該公司去年受惠疫情紅利，抗原快篩熱銷，EPS以36.03元躍居生技獲利王，今年在防疫產品營收占比下降下，營運衰退，惟前三季EPS有9.43元表現，仍居生技業獲利排行前段班，法人預估，全年EPS將超過一股本。

陳朝旺表示，隨著血糖檢測等既有主力產品回歸疫情前穩增長曲線，明年將擴大拓展多參數測量平台、智慧戒指生理監控系統、醫療美妝保健產品，預計明年新品占比達整體營收的5％～10％，而既有產品仍有成長3％～5％的空間下，預期營收能重回成長軌道，有機會挑戰雙位數成長。

至於醫美保健品事業，泰博以台灣擁有超過2,000間的藥局、美妝及診所等零售通路客戶為基礎，近兩年推出晶珂系列保養品，除開始在微風南山等百貨商場設櫃行銷外，該公司也入果亞果生醫，取得5％股權後，也委由亞果代工生產骨材、牙材及醫美產品，已經在試賣中。

另泰博新開發的智慧戒指生理監控系統，預計明年第一季在台灣先以一般消費型產品方式配合特定通路進行推廣，來獲取更多的使用數據後，再進軍全球。