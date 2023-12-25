連續血糖監測（CGM）大掀產業革命，預估明年起產值將超過傳統式血糖儀BGM下，吸引國際大廠爭相卡位，台廠也力拚加入國際賽局。已取得台灣TFDA上市許可的華廣積極尋求國際合作，五鼎接獲義大利代工訂單，泰博也有機會在明年底或後年初取證。
連續性血糖儀與傳統式的扎針測試血糖不同，無須忍受刺針之痛；扎針測血糖一天頂多數次，連續性血糖儀只要將小貼片貼在身上，不痛不癢又不怕浸水，一連十幾天每天24小時皆能觀測自己的血糖，更能準確判續葡萄糖變化趨勢及醫療診治。
據專業機構預估，2021年CGM市場規模約48.96億美元，預估到2028年可達166.98億美元，年複合成長率高達19.16％，專家認為，明年CGM市場將超越BGM。
目前國際上連續性血糖儀CGM，是由亞培（Abbott）、德康（Dexcom）、美敦力（Medtronic）等三家大廠主宰，華廣則是台廠中，首家取得進入國際市場門票的廠商，華廣除持續自建CGM的自動化生產設備，提高成本優勢外，也全面啟動國際大廠的授權。
華廣先在台灣發展自費市場，海外則鎖定代工市場，考量美國要求需要做300位受試者臨床，全部費用就要3億元，將尋求有意發展CGM的國際大廠或合作夥伴協助出資，分享未來產品上市的成果。
五鼎則是協助義大利客戶開發CGM，主要用於加護病房的專業領域，今年6月已送出歐盟認證申請，一般預料，年底前應可望取證，明年中可望正式上市，帶動新一波的營運動能。
另外，泰博的CGM目前正在進行臨床試驗及效能優化，目標明年底完成臨床試驗，可能明年底或後年初取證。泰博董事長陳朝旺表示，該產品將先在明年取得台灣區認證，若進度順利將會進一步在美國、歐洲展開臨床試驗及取證。
由於CGM產品價格較高，主要使用族群為第一型糖尿病患者，僅占市場的10％，泰博將會依照各國市場需求，調整CGM產品的投放進度與策略。
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