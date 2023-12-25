當沖降稅將在2024年底落日，針對金融業、特別是券商要求該稅制「常態化」，財政部表示，當沖降稅對於活絡台股成交量確實有挹注效果，但對價格的穩定性也可能產生影響，必須權衡考量。
財政部官員指出，距離當沖降稅落日還有一年的時間，會持續蒐集主管機關和市場的意見，並綜合評估降稅措施對股市價、量的影響，目前尚無定論，但租稅優惠通常有其時空背景，且應避免過於浮濫立法院是在2017年修正通過證交稅條例第2 -2條，將當沖的證交稅率自千分之3降至千分之1.5，並自當年4月28日起實施為期一年，屆期後修法延長至2021年底，2021年屆期前又再次修法延長至2024年12月31日。
官員說明，當沖降稅的原因是為提升台股市場流動性，由於2017年當時股市單日成交量不到千億元，希望透過當沖降稅來提高成交量，事實也證明有其效果，以今年來說，前11月上市櫃股票每均量已達3,470億元。至於當沖交易量，財政部統計，2014年開放沖交易時，當沖交易占比僅4.1％，2017年交易占比增至21％，近年更達整體交易的4成；當沖年交易金額也由實施前的不到7兆元，拉高至近年都有逾20兆元。
而當沖降稅對稅收影響，官員表示，當沖降稅造成稅收減少部分，會被當沖交易帶動的交易量增加抵消，所以事實上並沒有稅損，且今年前11月證交稅實徵1,776億元，表現良好。
官員強調，對於常沖降稅是否落日，重點還是要看市場情況是否健康、國際變數會不會影響台股成交量等，因此，會就稅制公平及合理性審慎評估。
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