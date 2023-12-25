美國國防部證實，一架從伊朗發射的無人機23日在印度洋擊中一艘化學品油輪。此為2021年以來，伊朗對於商業航運發動的第七次攻擊行動，顯示以巴衝突引發的地緣政治風險外溢至西印度洋，甚至地中海，令全球海運以及供應鏈遭到擾亂的風險持續擴大。
這起攻擊事件發生於23日當地時間上午10點左右，一艘日本擁有、懸掛賴比瑞亞國旗、荷蘭營運的CHEM PLUTO油輪，在印度外海200海里處遭到伊朗無人機單向襲擊。所幸船隻短暫起火已被撲滅，也沒有造成人員傷亡。
美國國防部聲明指出，美軍「與該船保持密切聯繫」，且此船「持續朝著印度的目的地」前進。海事安全公司Ambrey則指出，此次遇襲船隻與以色列有關，事發當時該船正從沙烏地阿拉伯駛往印度。據外媒報導，營運該船的荷蘭公司與以色列航運大亨奧佛（Idan Ofer）關係密切。
這是以巴衝突爆發以來，美國五角大廈首度公開指控伊朗是直接攻擊商船的幕後兇手。
伊朗支持的葉門叛軍組織「青年運動」（Houthi）多次襲擊航行紅海的船隻，藉此施壓以色列停止對於巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的攻擊行動。
這導致多家航運公司暫停行駛紅海並改道，連帶推升全球運價。美國則攜手英法等10國組建海上防衛部隊，希望共同保護紅海航行安全。
美國國防部表示，青年運動迄今已發動100多次無人機與飛彈攻擊，鎖定目標包括10艘商船、涉及逾35個不同國家。
另一方面，伊朗官媒報導，伊朗革命衛隊准將納格迪（Mohammad Reza Naqdi）警告，美國與盟國以色列必須停止在加薩地區的「犯罪」行動，否則他們將強制關閉地中海、直布羅陀海峽與其他水道。
報導稱，納格迪並未解釋，伊朗如何封鎖距離十分遙遠的直布羅陀海峽。
但地中海方面，伊朗或許能透過其支持的黎巴嫩與敘利亞武裝勢力擾亂該地區航運。
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