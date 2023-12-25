三大租稅抵減將於2024年落日，包括產創條例10之1、中小企業創新研發抵減及中小企業加薪抵減，屆時企業稅負恐將加重。不過，相關人士指出，財政部對產創10之1延長態度較保留，另外兩項抵減則有爭取的機會。
有台版晶片法之稱的產創條例10之2，落日時間是2029年底，近期工商業界持續發聲，希望產創10之1智慧機械及5G系統投資的租稅減免，可比照10之2再延長，讓兩者一起落日。
對此，財政部表示，產創條例10之1相關租稅優惠是否延續，經濟部可再評估，但應避免為延長而延長，財政部也會衡酌產業需求、國家財政狀況，滾動檢討，修正租稅優惠。
據悉，財政部內部傾向讓產創10之1如期落日，主要是產創10之1的定位是「點火」，如果時間拉得太長，反而可能失去鼓勵企業在短時間內加速智慧升級、運用5G系統與資安服務的政策效果。
財政部也認為，產創10之2是為了鞏固台灣企業在國際間的競爭優勢，希望業者大規模投資前瞻創新研發、先進製程設備，如果硬要把10之1和10之2的落日時間切齊，反而混淆兩者的政策目的。
至於中小企業發展條例的研發支出抵減，將在明年5月19日落日，相關人士指出，該租稅抵減上路已十年，但考量提振中小企業競爭力，如果經濟部認為有必要，相關優惠或有可能再延長。
依中小企業發展條例第35條，為促進中小企業研發創新，中小企業投資於研究發展的支出，可選擇於支出金額15％內抵減當年度應納營利事業所得稅額，或於支出金額10％內抵減自當年度起三年內各年度應納營利事業所得稅額。
該條例也規定，抵減應納營利事業所得稅額，不得超過該公司當年度應納營利事業所得稅額的30％，且兩種方式一經擇定後，即不得變更；同時，如果適用產業創新條例相關抵減優惠，即不得重複適用。
相關人士指出，目前最確定會延長落日的則是中小企業加薪抵減，依中小企業發展條例第36-2條，中小企業符合一定條件，即可就其每年增僱本國籍員工所支付薪資金額的130％，自其增僱當年度營利事業所得額減除。
為因應國際經濟情勢變化，促進國內中小企業投資意願及提升國內就業率，先前經濟部已表示會和財政部會商，延長該抵減的適用期限，且會放鬆現行「經濟景氣指數達一定情形」條件認定。
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