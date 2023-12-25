台股ETF基金2023年在高股息ETF基金的高人氣帶動下，買氣衝向高峰，不但帶動規模、受益人數創新高，更成為台股每日熱門話題。元大投信董事長劉宗聖預估，台股新基金的增速可望持續，加上2024年行情不看淡，可望再為台股帶入3,000億元～6,000億元活水，成為台股新動能。

據統計，相較2020年時國內主被動基金規模分別為2,747億元、3,574億元，到2023年11月底止分別成長至4,821億元與1.32兆元，其中台股ETF基金每年維持至少5成以上的高成長，2023年成長幅度更高達66.7％。

劉宗聖表示，就產業周期發展、加速、成熟三階段來看，目前ETF處在「加速」的初期，今年ETF在台股盤整下有多達13檔台股主被動基金加入，造就ETF市場持續高成長，隨著投資人對ETF投資認同度提高，明年在台股不看淡下，及新基金加入下，勢必有再持續壯大的實力，以近年的增速推估，至少來可為台股注入3,000億元～6,000億元的活水。

今年台股ETF規模成長有超過一半來自高股息ETF的貢獻，受益人數與規模同步暴增。劉宗聖認為，高股息ETF基金的成長雖對台股挹注資金活水，但配息也可能抑制大盤上漲的動力，市場人氣過度集中在單一類型商品時，就該留意萬一「失速」，對產業發展可能的衝擊，尤其今年因盤整資金往高息商品暫泊的資金，一旦在台股行情好轉，個股動輒出現幾成的高報酬時，這些資金可能會快速流向台股個股。

劉宗聖強調，1945年二次戰後的嬰兒潮開始進入退休潮，台股企業的平均4.5％的高殖利率與高達7成的股息發放率，適合需要本金保護性高、有現金流需求的退休族群，長期來說，高息ETF可視為穩定台股的一股資金力道，但年輕族群有時間換取空間的本錢，較適合以市值型的ETF來參與台股，在各類型台股ETF商品齊備下，多種介面都可挹注台股，ETF已經成為台股不能忽視的一股撐盤力量。