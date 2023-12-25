基金龍頭元大投信的下一步，劉宗聖認為，這幾年元大投信重視商品與數位的「基礎建設」耕耘，歷經市場的政經變化，更深知風險控管的重要性，唯有在打底階段投入最多心力，才能配合加深多元通路、加速行銷的策略，穩穩的踏出每一步。
劉宗聖指出，元大投信將以「研發加大」、「風控加強」、「通路加深」、「行銷加速」四大策略，讓元大投信以優質品牌在國內基金市場持續壯大。
元大投信這幾年相當重視研發的「基礎建設」，這不僅包含了固定收益、債券的研究投資，另一大部分在指數的研究創新、數位科技的研發。劉宗聖認為，這些能量上必須不斷加大，因此目前有百位的研發團隊菁英，主要在商品研究、數位科技上不斷優化，必須讓研發量能同時滿足投資人需求與便利，因為這是推動基金市場成長的基本動力。
不過，在基金市場快速成長下，外在市場的政經變化、地緣政治等諸多因素，都可能造成市場劇烈波動，未來只要在投資的路上這些都將是可能再面臨的風險。劉宗聖認為，追求好績效是基金業者的本分，但是不能只為了追求一時的好績效，忘了投資人的權益，透過商品設計與機制、投資人教育，都可以是嚴控下檔風險的機制，因此在追求基金市占擴大的同時，風險控管永遠是資產管理業者的天職。
在通路上，元大投信有元大集團的奧援，近年來加入證券、銀行、保險等通路，劉宗聖認為，元大投信必須做到為通路提供加值與差異化的服務，提供不同資產配置的解決方案。
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