台灣今年ETF市場增速超乎市場預期，各家投信在ETF基金商品上推陳出新、競爭日益白熱化，但元大投信股債ETF基金龍頭市場地位仍難以撼動，且增速並未因部位較大而落後市場，元大投信董事長劉宗聖認為，坐穩龍頭市場後，反而更應在品牌與服務的品質不斷提升，透過三面向來擦亮招牌。

劉宗聖表示，接下來將從服務加值、品牌價值、與管理品質三方面，做為元大投信深化台灣ETF市場的主要策略，也是必須持續耕耘的重要方向。

從服務面來看，面對ETF基金受益人數不斷快速攀高，元大投信在產品多元化發展下，亦不忘投資人需求，持續開發更多元服務項目，尤其積極發展數位化，除2021年領先業界推出的「元大基金先生」App，讓投資人更便於了解與投資主被動基金，並推動ETF數位帳單，以e化行動落實永續，同時也盼藉由數位理財的便利性，協助國人理財目標同時兼顧基金市場發展。

品牌價值方面，劉宗聖認為，台灣ETF從2003年創立第一檔至今滿20年，整體總規模正式超越主動式基金，且投資人數逾700萬人，ETF投資熱潮在2023年達到高峰，隨著受益人數與投資規模的不斷增加，元大投信更加重視前中後台的投資與風控，也更重視投資人保護與市場發展的秩序，尤其國內債券ETF基金走向亞洲第一、全球第四的情況下，元大投信有責任負起維繫台灣的品牌和價值。

最後一個面向則聚焦在ETF基金的「品質管理」。劉宗聖強調，正因為台灣ETF基金市場快速成長，元大投信在品質管理上有較高的自我要求，品質包括投資與風險兩個層面，投資上包括近期市場關注的收益平準金制度的強化、以及去思考提供提供更多投資組合與策略的商品類型來滿足投資人需求；風險管理包括指數的追蹤與管理。