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元大投信目前市場龍頭項目

債市浪潮襲來，元大投信將迎浪直上，再創新高峰。由於看好台灣資產管理市場未來將快速成長，元大投信董事長劉宗聖受訪時透露，已訂好短、中、長期策略，準備迎接「大債時代」來臨，希望元大投信由國人信任的股票投資專家，再成為投資人首選的債券投資領頭羊。

數位創新 擴大投資管道

劉宗聖表示，元大投信的短期策略，是主動及被動基金兼顧，成規模成長雙引擎；中期策略則是迎接全球央行降息帶來的「大債時代」，投資人資金將流往債市，元大投信也將從股票投資專家朝債券投資領頭羊發展，且搭配通路創新、數位化及多元化，讓投資人能從更多元管道接觸到元大投信；長線目標則是希望更多銀行定存族、愛買儲蓄險的保戶，都能利用ETF等商品，滿足收息、資產配置及投資的目標。

元大投信在國內基金市場穩坐龍頭地位，創下多項最大、第一及唯一的紀錄，如擁有目前國內規模最大的台股ETF基金、高股息ETF基金、債券ETF基金，也是國內公募基金市場唯一資產規模破兆元的投信公司，亦是基金產品線唯一涵蓋「股票、債券、商品、外匯」，與「原型、槓桿、反向、Smart Beta」等多樣基金商品的基金業者。

加速完備主動型商品

劉宗聖表示，元大投信2023年在被動型基金市場的增速和規模成長持續領先市場，且在商品上也不斷優化，包括元大高股息成份股從30檔變50檔、年配變成季配，就是希望在既有的被動式產品上持續深化與時俱進，但同時也加速完備主動型商品的市場。

所以過去三年來元大投信都沒有發行新的ETF基金，而是朝主動式基金方面發展，包括台灣優質龍頭、去年全球優質龍頭到今年的日本龍頭企業都是主動式基金，這三檔龍頭系列基金，至2023年11月底規模也分別是國內最大的日股基金（337億元）、海外平衡基金（115億元）和主動型台股基金（438億元）。

元大投信歷經短期的策略轉型－兼顧主被動基金均衡發展後，劉宗聖表示，接下來就是在股票型基金市場站穩腳步後，面對市場新的利率結構和後通膨時代，隨著大債時代的來臨，「元大投信將不再只是股票專家的代名詞，同時也將是債券專家新的領頭羊。」

債券投資 明年戲分重

元大投信目前在債券市場上不但有國內規模最大的債券ETF-元大美債20年規模突破1,300億元，同時也是亞洲第一大債券ETF發行商。劉宗聖認為，面對2024年的資產配置，債券扮演著相當重要的角色，元大長期以資產配置專家的角色自許，未來將在債市上協助投資人提高投資效益，成為債市投資領頭羊。

另外，大債時代時代來臨，不僅股票族資金可能部分轉移到債市，銀行、保險族群也會開始透過債券ETF基金來強化息收效益，債券成為可提供投資人資產配置的標準配備，可以將元大現有債券商品線的價值極大化。

至於股債兼備後的長期目標，劉宗聖強調，隨著國內ETF基金市場進入加速成長期，在公司經營的主體與服務的通路都必須從傳統走向數位、創新、多元。這兩年包括元大基金先生的App、基金收益分配與對帳單改採數位化、數位支付等等，都是因應基金受益人數不斷攀高、配息頻率增加下考量優化服務流程與協助投資人節省投資成本，這些都勢必在數位技術上突破。尤其近年來年輕小白世代投入ETF市場，數位化的服務與便捷成為投信業者競爭的項目之一，在這快速崛起的投資潮流下，劉宗聖認為，更重要的是投資人的教育與保護，透過數位化技術不斷創新，能更有助市場的健康發展。