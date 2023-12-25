誠品信義店24日熄燈，18年來吸引海內外逾2億人次造訪，終端營收居誠品店王，不僅是台灣的文化記憶，也是誠品創辦人吳清友與女兒吳旻潔的共同奮鬥，吳旻潔全程參與，逐漸走出自己的路，在信義店看到「青春」和「陪伴」，希望未來誠品是青春事業，陪伴大家一起青春下去。

吳旻潔自認，與父親吳清友是兩個不同類型的人。父親比較嚴肅，想的是生活品質、生命氣質、生存價值，現在誠品團隊也會想，但她會用年輕人可以接納的語言溝通，誠品之前是知識性的追求與累積，未來要走向身心靈的陪伴，希望書店是大眾追求靈感的場所。

同樣是24時書店，吳旻潔形容，誠品起家厝敦南店溫柔典雅，屬於上一世代書店，來店客人許多是50多歲，也是她童年的啟蒙；信義店則大氣、寬廣，有非常多年輕族群，這幾天她瀏覽信義店留言，最多關鍵字是「青春」和「陪伴」，有的讀者從造訪兒童館、文具館、書店，到現在親子一起遊逛。

如果要做比較，她認為，敦南店與信義店是兩個不同世代，敦南店是知識追求，信義店是知性陪伴，期待未來24小時書店松菸店是跨世代的存在。

現年45歲的吳旻潔，在2005年加入誠品，在父親吳清友帶領下，向業主統一企業簡報誠品信義店規劃。當時她是誠品裡唯一沒有反對的人，看著吳清友大膽擘畫信義店，有別於傳統百貨的創新藍圖，拿下18年的租賃合約。

之後，一切如吳清友所料，信義店連3年虧損後，營運穩定且在觀光客鼎盛時，終端營收達高峰，居誠品的店王。吳旻潔24日特別感謝統一企業前董事長高清愿，給了誠品18年來和年輕人互動的機會，將持續經營24小時書店，成為現代人彼此交集、跨世代的連結。