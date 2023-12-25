全球最大繁體中文24小時書店、也是誠品店王的信義店，24日吹熄燈號，近三個月閉幕式活動帶動營收大增5成，24日湧進逾8萬人潮，雙創誠品紀錄。接下來，誠品裕隆城新店將接棒新店王，24小時書店也由松菸店自明年1月20日起傳承。
誠品董事長吳旻潔預估，今年誠品生活終端營收可望成長至約220億元；明年持續展店，包括台中誠品生活480預計3月開幕，台南碳佐麻里店預計第四季開幕，並將開設5～6家社區店，大、小店並進，預估終端營收年增10％～15％，明年整體終端營收上看240億～250億元，且有機會拚轉盈。
吳旻潔直言，其實對明年景氣不那麼看好，對經濟也不會做太樂觀的預估，因為世界很混亂、變數非常多，誠品每一步都要走得穩健，對於固定費用、投資會相對保守與審慎。
但她認為，台灣相對安全、幸福，選擇性與自主性充足，特別是在疫後，還有大量人口有閱讀需求，看到年輕讀者留言，希望台灣可以變成書香之島，讓誠品有底氣在海內外持續展店，透過書店、商品、活動巧思，陪伴人們的身心靈一起度過。
明年1月20日起，松菸將接棒成為24小時書店，商業空間與書目量體都會擴大，圖書量體大增加至逾10萬種，預計明年單店業績可望較今年成長逾3～4成。
誠品因為租約問題，陸續關閉敦南店、信義店等指標據點，未來是否有計劃自行置產蓋書店？吳旻潔說，目前沒有考慮，但若有合適機會和邀請，會認真評估重返信義商圈。
誠品受到疫情衝擊，過去兩年虧損，今年陸續開出8家新店，包含裕隆生活新店等3家文創大店，累計前11月營收近60億元、年增19.16％，已超越去年全年營收。法人估，新開大店效應加上誠品線上降損，誠品有機會拚第四季單季轉盈。
吳旻潔表示，目前誠品實體通路回溫，主要挑戰是誠品線上，電商平台加上物流投資大，今年學到重要的一課是，經營電商達到規模經濟，不代表就會獲利，因為做很多補貼或販促行銷，很可能營收愈多、賠愈多。關鍵在於顧客的訂單價格與商品選擇，誠品會持續做線上線下的交叉行銷，擴大綜效，預計未來2、3年有機會達到損益平衡自給自足。
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