台塑四寶受制上半年石化需求低迷，前三季獲利依年終獎金公式推算，滑落4.5個月基準之下，僅符合3個月保障水準。第四季以巴衝突打亂需求復甦契機，台塑四寶營運再度承壓；以前11月營運狀態來看，不僅工會爭取3.5個月年終獎金目標確定無望，據悉爭取年終3.3個月機會也仍艱難。

此外，考量集團搬遷內湖新總部，區域餐廳容納龐大員工不易，今年台塑集團各公司暮年會（尾牙）仍不恢復大型聚餐活動，維持疫情期間的餐費補助發放模式，由各單位員工自行進行。

台塑四寶年終獎金計算原則，是以四大公司平均每股稅前盈餘4.1元核發4.5個月本薪為基準，EPS每增（減）1元，加（減）發年終0.6個月本薪，上限七個月本薪，下限三個月本薪。

通澎、升息壓力干擾，大陸經濟復甦不如預期、石化新產大舉出籠，即使第三季油價強彈、塑化報價回穩，台塑四寶前三季獲利年減60.8％，進度明顯落後年終獎金公式4.5個月基準目標，僅符合3個月保障低點。

以四大公司年終獎金原則推算，台塑四寶今年平均每股稅前盈餘1.6元，年終獎金才符合三個月保障額度；若平均每股稅前盈餘達2.1元，年終獎金為3.3個月，若要爭取3.5個月年終獎金，四大公司平均每股稅前盈餘要2.43元。第四季營運動能為衝刺關鍵。