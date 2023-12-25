第三季國際油價強漲，台塑化獲利171億元大吞補丸，不料第四季受地緣政治干擾，油價激烈震盪下挫，台塑化在途、庫存跌價損失爆衝，11、12月營運陷入虧損陰霾，第四季營運面臨獲利保衛戰。
據悉，台塑化第四季煉油日均煉量40萬桶（產能利用率74％），原本成品油獲利穩定，不料布蘭特原油價從第三季的每桶92.59美元高峰下探，10月均價88.7美元，台塑化因在途、庫存跌價損失干擾，盈餘動能趨緩，單月獲利滑落50億元之下。
11月布蘭特原油跌勢未歇，均價月跌6.67美元，台塑化11月由盈轉虧。12月因產油國延長減產策略，油價止跌回穩，但因正值需求淡季，呈現低檔區間震盪，布蘭特原油價更一度跌破每桶75美元。倘若虧損增加，恐加重侵蝕10月獲利表現，面臨第四季獲利保衛戰。
近期油價因紅海局勢向上攀揚，反彈力道將牽動台塑化能否擺脫單季虧損壓力，也影響大股東台塑三寶業外投資收益認列。
台塑化表示，歐洲氣溫下降，取暖需求增加，加上中國大陸柴油出口有限，提供價差支撐，第四季柴油價差約每桶23～24美元，航空燃油約24～25美元。
汽油因西北歐煉廠陸續傳出事故，且歐美庫存偏低，加上印尼煉廠定檢，12月印尼汽油進口可保持1,000萬桶以上，每桶價差從9美元提高至12美元。不過台塑化11、12月有煉油歲休計畫，12月日均煉量36.3萬桶，且又臨時發生產線故障，壓抑成品油收益能量；近期輕油價格偏高，輕裂廠成本增加，不利維持輕裂廠毛利，匯率波動也增添匯損壓力。
尤其，地緣政治、中美角力干擾持續，10、11月國際油價合計每桶下跌逾10美元，台塑化在途、庫存跌價損失明顯攀揚，拖累獲利推進力道。
展望後市，台塑化認為，氣候趨冷有利帶動取暖用油需求，俄羅斯持續表態減產挺油價，以巴衝突也控制在加薩走廊區域，美元因美國升息暫告段落而趨緩，油價可謂處於利空出盡狀態，下探壓力應已止跌回穩，但因經濟需求仍不明朗，產油國可能仍會延續減產計畫，預估明年第一季油價約在75～90美元區間震盪。
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