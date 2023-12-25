ChatGPT去年11月問世以來，熱炒一整年的生成式AI題材，終將落地成為產品，2024年更被喻為「AI元年」，其中，開春首場國際級科技新品大展CES 2024，將在元月第二周登場，台系品牌廠包括宏碁、華碩、技嘉、微星等，皆預告將端出AI-Ready或具AI-Powered的概念新品，企圖在這場典範轉移當中，打響能見度並衝刺市占率目標。
英特爾採Meteor Lake平台的Intel Croe Ultra處理器12月中發布後，各PC品牌廠旗下主力產品線，皆預期將在本次CES展中，端出搭載支援AI加速運算NPU（神經網路處理單元）的最新Core Ultra晶片，同時也規劃推出配置英特爾第14代Core i系列、和超微AMD Ryzen 8000系列處理器的新品筆電。
據了解，本次CES展前宏碁雖未另舉行全球新品發表會，不過依往年慣例，預期宏碁在PC核心事業，可望擴大將Intel Core Ultra系列處理器，納入電競、創作者到商用等全產品線。
華碩將在CES展前接續近年新品發布節奏，連續兩天舉行全球新品線上發布會，並由旗下電競子品牌ROG打頭陣，端出包括Zephyrus全新旗艦電競機款、電競螢幕及周邊配件，新一代電競手機新品ROG Phone 8也將較往年提早推出，規劃年初就率先亮相。
微星已在12月中第一批AI-Ready筆電新品中，僅先揭露了全新Prestige AI商務系列，接下來於CES展上，應可期待搭載最新處理器之主力電競機款登場。
技嘉則預告CES將展出旗下最新AI伺服器／HPC，及融合次世代AI應用技術的筆電，從商用及消費端雙線搶攻AI商機。
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