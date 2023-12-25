CES 2024 台IC設計備戰

2024年科技年度盛會之一的美國消費性電子展（CES 2024）將於美西時間1月9日登場。有別於以往，今年CES展AI應用將廣泛導入，尤以高比例人機介面互動，更加貼近使用者習慣，以及提供AI更多運算資訊，帶動感測、觸控、微機電甚至通訊等晶片滲透率提升，台系供應鏈跨速布局，包括聯詠、聯發科、瑞昱、神盾、昇佳電子等深化各式消費性電子應用，為2024年復甦增添成長動能。

全球主要PC廠，包括聯想、華為、惠普、戴爾，乃至於台系華碩、宏碁、微星等，均將在CES前夕和期間發布一籃子新品。AI PC作為今年度熱門概念，一經英特爾提出，各家廠商卯足全力大力發展，因此，更少不了周邊IC支援。

觸控IC廠義隆電於觸控面板領銜，AI NB觸控板將導入壓感觸控板Haptic、發亮觸控板等高階規格，此外 Win 11生物安全辨識需求，將提高NB指紋辨識滲透率提升。微機電麥克風鈺太亦受惠NB升級，提升規格與單一裝置之麥克風用量。

驅動IC奇景光電獨家新品利多連發，揭露一系列包括筆電用TDDI、AMOLED觸控IC，及車用顯示器技術等相關產品。深化布局自駕車、AI PC等人機介面領域，並導入AI功能，於智慧感測模組中，搭載低功耗CMOS影像感測器，採本地推理 tinyML視覺AI，深化邊緣人工智慧應用。

AI手機也將是CES 2024一大矚目焦點，聯發科天璣9300助攻眾品牌廠打造邊緣生成式AI，為最大贏家；另外於感測元件部分，昇佳電子、神盾耕耘韓系、陸系品牌，新應用如衛星通訊、AI應用導入，以及華為重返市場，將刺激消費者換機意願，感測元件IC將迎來成長。

另外，車用更為兵家必爭之地，聯發科攜輝達攻智慧座艙系統之外，車用乙太網路領域瑞昱更已獲車規認證，並導入車廠品牌設計，滿足自駕車高頻寬、高性能及低功耗之需求，未來如Audio Codec、DSP等晶片也將逐步獲品牌廠採用，為該領域之先行者。

在疫情和全球經濟下行的直接影響，過去兩年消費性電子市場歷經寒冬，如智慧型手機和PC兩大主力皆持續年減。但伴隨AI概念橫空出世，廣泛需求已由雲端移轉至邊緣，與其消費性電子產品可望步出凜冬，暖冬將至。