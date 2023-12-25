金管會24日揭露防詐六大措施，強調警示帳戶數成長率明顯趨緩，從最高峰60％，至2023年11月底已降為32％，近兩年銀行臨櫃已攔阻超過百億元。
至9月底銀行警示帳戶共11萬戶，金管會表示，在督促銀行強化開戶審查程序（KYC）、提升異常金流偵測效能、疑涉不法帳戶加強與檢警聯防等，警示帳戶數成長率已明顯趨緩，從2021年的最高峰60％，至2023年11月底已降為32％。
金管會在打詐上主要有六大措施，一是臨櫃關懷，2023年1～10月攔阻件數達9,093件，金額近62億元，已遠超過2022年全年的總件數7,979件、總金額42億元，近兩年已攔阻超過百億元。
第二是金警合作，銀行將詐欺犯罪手法建立30種共通性風險態樣，導入臨櫃及ATM偵測，另國銀與警政署連線，已成功攔阻216件、金額達1.85億元。三是銀行以AI輔助清查可疑帳戶。金管會表示，國銀多已加入「鷹眼防詐聯盟」，並有部分銀行導入AI技術，偵測並清查可疑帳戶。四是從源頭阻斷投資詐騙廣告，目前已蒐報下架1萬6,483件。
五是第三方支付業者虛擬帳號管控。2022年督導銀行公會彙整共通性態樣，2023年再研訂銀行提供虛擬帳號服務強化客戶身分審查措施。金管會也發函銀行，未完成能量登錄的第三方支付業者，銀行不得受理其新開戶；若為舊戶，2023年底前未申請能量登錄者，不提供虛擬帳戶服務。
六是對虛擬資產平台業者規管，金管會已發布指導原則，針對客戶權益保護訂定四大措施，要求業者強化內控，減少詐害。
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