2023年第三季商業銀行平均員工獲利貢獻前十名

央行公布第三季本國銀行營運績效季報，39家銀行稅前盈餘合計3,820.98億元，較去年同期2,998.4億元，年增27.4％，平均每一銀行員平均貢獻度達255.49萬元，創下史上第三高水準，且年增達27.3％，國銀員工愈來愈會賺，除反映升息效果，加上上半年資本利得及股利挹注，激勵銀行今年獲利大幅成長。

央行統計，第三季國銀每一行員獲利貢獻，有27家逾200萬元，若排除輸出入銀行的548.6萬元及全國農業金庫的248.19萬元，其餘商銀本季排名再洗排，第一名仍由上海商銀的742.52萬元拿下，京城銀行以718.03萬元重回第二名，兆豐銀行581.73萬元被擠到第三名。

第四名為近期表現頗佳的滙豐銀行536.28萬元；國泰世華銀行381.12萬元拿下第五名。其他第六至十名依序為中國信託銀行的378.35萬元、臺灣銀行360.66萬元、台北富邦銀行359.26萬元、第一銀行341.54萬元、永豐銀行315.02萬元衝上第十名。

銀行主管分析，上海銀、京城銀等中小型銀行，長年員工獲利貢獻更高，主要是員工人數較少。另外，近年隨銀行組織結構調整，過去長期名列前茅的王道銀行，連三季在前十大以外，但仍有298.71萬元的高水準表現。

觀察前十強中，公股銀行包括兆豐、台銀、一銀等三家，本國民營銀行有六家，外商銀行1家；前十強中有九家為年成長，尤其京城銀年增275.07％最強、其次為滙豐銀119.27％、兆豐銀58.82％。

另全體銀行中，僅七家呈現年衰退。至於三家純網銀將來、LINE Bank及樂天銀獲利仍未轉正，目前持續擴大投資尚未創造獲利貢獻度。

銀行主管分析，央行去年起升息3碼（1碼為0.25個百分點），有助提高銀行利差收益，加上今年換匯（SWAP）收益挹注今年銀行獲利，連帶每一銀行員平均貢獻度也持續上升，第四季行員貢獻度應可維持表現。