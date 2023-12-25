0056成份股調整投信持股大增個股

總資產規模逼近2,500億元的元大高股息（0056）ETF，最新季度成份股調整從12月15日盤後生效，加計上周五個交易日為過渡調期，22日季度調整完畢。據統計，近日（15～22日）投信增加持股部位前12高的個股，各達1～6個百分點；另有10檔則遭到投信砍掉1～4個百分點。

檢視0056近日加碼最多前12大股包括神基、中保科、正新、華新、啟碁、可成、臻鼎-KY、東和鋼鐵、瑞儀、和碩、聯詠，以及瑞昱等，持股各增加1～6個百分點。

其中，神基增加4.03萬張（持股增加6.62百分點），中保科增加1.76萬張（增加3.91個百分點），而正新及華新各大增12.5萬張及13.65萬張（各增加3.86及3.39個百分點）；前五大股為此次0056新增成份股。

0056目前有50檔成份股，每季個股調整一次，現金殖利率穩定達到一定水準的個股，才有機會持續入列成份股，由於0056今年來大增逾千億元，因此，今年來每次投信對0056個股持股調整動作都極大。

此外，此次0056成份股也進行個股持股減碼，專家指出，投信被動式ETF每次成份股調整時，會依指數公司公布的成份股及個股持股比重調整，由於今年來AI股大漲，造成相關成份股殖利率下滑，因此，投信近日賣超股，也以AI股居多，台光電、南電、緯創、文曄、廣達、大聯大、京城銀、技嘉、英業達、仁寶等，則是遭到投信分別調節1～4個百分點的個股。