2023年金融市場最大焦點就是「債券」，富豪在2023年也跟上買債風潮，一路加碼便宜美債，富豪2023年大量透過券商複委託買海外債，2022年前11月從複委託買海外債的交易金額僅有31億元，2023年前11月就暴增到427億元，年增達13倍。

據金管會統計，11月底國銀的富豪客戶資產配置中，存款51％、保險13％、基金12％、債券11％、境外結構型商品6％，雖單月變化不大，但與2022年底相較明顯債券比重大幅上升，2022年底債券比重8％，2023年到11月已提高到11％，而保險2022年底還有17％，到2023年11月下降到13％。

富豪瘋買債，大舉推升2023年券商高資產業務中複委託的交易量。據證期局統計，前11月券商高資產業務交易金額1,427億元，其中1,255億元、88％是複委託交易，當中有427億元是高資產客戶藉由複委託購買海外債，約占整體交易金額的30％。

而2022年前11月券商高資產業務交易僅有379億元，其中363億元、96％來自複委託，但高資產客戶透過複委託買海外債交易僅31億元，占整體交易金額只有8％。顯示高資產客戶2023年透過複委託買海外債一年暴增396億元，年增成長高達13倍之多，占比也從8％一舉拉高到30％。

目前有八家券商承作高資產業務，客戶數來到759人，年增177人或30％，累積交易金額為1,427億元，年增1,048億元或2.8倍。進一步觀察交易金額，主要以複委託交易為大宗，前11月有1,255億元、占88％。