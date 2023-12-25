前11月高資產客戶財管業務情形

國銀富豪財管大戰2024年將進入白熱化。據金管會統計，前11月國銀富豪財管業務累積客戶數已超過6,800人，總資產管理規模（AUM）近8,300億元大關，今年有望近8,500億元。2024年至少將有三家銀行加入戰局，冠軍中信銀「續牌」審核本周也將公布，2024年「財管2.0」版圖恐出現變化。

至11月底金管會已核准11家國銀承作「財管2.0」業務，已開辦的國銀共九家，至11月底客戶數共6,836人，年增3,298人或93％。AUM至11月底為8,261億元，年增3,843人或87％。今年AUM從3月開始有較大成長，5月增加733億元最多，8月開始因美聯準會（Fed）利率政策前景不明，單月增加下降到200億元，10月僅70億元，11月回到200億元，若成長趨勢維持，2023年AUM可望接近8,500億元。

九家國銀11月戰況，第一名續由中信銀拿下，已連七個月奪冠，客戶數累積到1,686人，總資產管理規模1,717億元；兆豐銀拿下亞軍，11月累積客戶數1,259人，總資產管理規模1,614億元；第三名為合庫銀，至11月累積客戶數1,239人，總資產管理規模為1,432億元。

不過，2024年國銀激戰的「財管2.0」版圖恐會有變化。第一是新對手加入，銀行局透露，近期有一家銀行已遞件申請，因金管會在12月放寬外銀申請門檻，符合資格的法巴、渣打、滙豐三外銀都已探詢過，外銀遞件申請機率不低，加上2023年金管會再通過元大銀、華南銀的申請，兩家2024年上半年開業，預計2024年新加入戰局的銀行至少有三家，承作銀行將增加至12家。

第二是續牌審核，首波開辦的兆豐銀、上海商銀已確定「續牌」成功，可再承作三年，中信銀執照到2023年12月31日，仍在審核中，因中信銀目前是AUM冠軍，若續牌不成功對市場影響大。

第二波核准的四家銀行，包含一銀、合庫銀、國泰世華銀、瑞銀等，將在2024年5月18日屆滿，金管會表示，四家銀行都已提出「續牌」申請，正在審核中。