為了因應全球氣候變遷，臺灣在2021年訂出2050淨零碳排目標，之後國發會也在2022年12月宣布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，規劃以「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」四大轉型及「科技研發」、「氣候法治」為兩大治理基礎，並輔以「12項關鍵戰略」來落實淨零轉型目標。繼之，2023年1月10日，立法院亦通過將「溫管法」修正為「氣候變遷因應法」，也讓2050淨零排放目標入法，讓臺灣成為世界少數使該目標入法的國家之一。
此外，金管會在2022年9月發布「綠色金融行動方案3.0」，主軸聚焦於強化金融機構自身之氣候變遷管理能力，以及讓整體社會朝向永續金融全面性發展。而「綠色金融」乃國發會淨零排放路徑的12項關鍵戰略之一，戰略目標為冀望以金融市場力量，引導經濟邁向淨零排放，提升金融業的產業韌性，進而建構永續金融生態圈。
俗話說：「他山之石，可以攻玉。」因此，政府在推動永續金融時宜效法一些近期國際好的做法，首先是馬來西亞交易所（Bursa Malaysia）開發「永續發展資訊集中平台（Centralized Sustainability Intelligence Platform； CSI）」，提供上市公司與未上市中小企業評估碳排放，並揭露符合標準之ESG資料以促進永續金融。
CSI平台的特色為：一、簡化報告：企業僅需輸入一次資料，即可根據GRI、TCFD與ISSB等全球標準產生報告，節省時間與資源，並滿足利害關係人之需求；二、加速去碳化：監測企業在整體價值鏈之碳排放，使企業能運用資料制定有效的去碳化策略；三、增強籌資能力：提供永續發展建議，促進公司獲取綠色轉型資金。
另一方面，CSI也更進一步和「氣候變遷聯合委員會（Joint Committee on Climate Change）」進行「綠色價值鏈計畫（Greening Value Chain, GVC）」，以促進企業轉型、獲取綠色資本、提高市值，並在全球供應鏈中取得競爭優勢。此外，CSI平台將促進中小企業實現綠色營運，其中綠色價值鏈計畫提供：一、測量、追蹤及編製溫室氣體報告之指引；二、透過低碳融資取得優惠貸款利率。上述馬來西亞交易所的做法值得我們學習，以協助臺灣為數眾多中小企業來落實綠色營運。
再者，近期新加坡金融管理局（MAS）就銀行、保險與資產管理公司之「金融機構淨零轉型指引」展開諮詢。該指引重點如下：一、金融機構應以議合取代撤資，發揮對客戶及被投資公司淨零轉型之影響力。金融機構應促進客戶與被投資公司了解實體及轉型風險，並展開密切合作，減少碳足跡並建立因應氣候變遷之能力；二、金融機構應進行長期投融資，並全面評估氣候風險。由於實體及轉型風險時間較長且具不確定性，金融機構應評估商業模式與投資組合長期永續發展。三、金融機構應全面評估風險，提升風險發現能力：由於金融機構之投資組合同時受轉型及實體風險影響，且各項風險相互影響，故金融機構應與客戶及被投資公司密切合作，採取整合方法減緩與調適氣候變遷風險。
四、金融機構在轉型規畫中應考量氣候風險以外之環境風險：如自然資本與生物多樣性雖屬不同環境風險，但亦與氣候風險有關，金融機構應將其納入風險管理，並全面評估氣候與自然間之相互關係做出取捨，例如氣候變遷解決方案有時亦可能導致環境破壞。五、金融機構應提升透明度，以強化問責性與公信力：金融機構應透過資訊揭露，協助利害關係人了解金融機構對重大氣候風險之管理方式、流程及短、中、長期之因應作為。
綜觀上述新加坡金融管理局所提出之「金融機構淨零轉型指引」，提供了銀行、保險與資產管理公司的不同商業模式及需求，並且聚焦策略於規畫與風險管理流程，利於永續金融推動。
總而言之，臺灣在推動永續金融時，如果能夠效法上述星馬做法，如學習馬來西亞交易所開發「永續發展資訊集中平台」，以協助中小企業來落實綠色營運，或參考新加坡金融管理局製定「金融機構淨零轉型指引」來引導永續金融的推動，則臺灣在落實永續金融之道路上必可走得更為平順長遠。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：