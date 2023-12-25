海運通膨一觸即發，紅海危機急遽升溫，大陸海運隨行就市價一周翻倍漲，首當其衝的上海-歐洲線，40呎櫃平均運價攀升至大約5,000美元，較基本運價飆漲1.5倍，中東線20呎櫃運價周漲幅也達25.7％。

趕著農曆年前出貨的急貨、高價貨，有些開始海運轉陸運、或轉空運，或採海陸空聯運。台驊等貨代業者透露，上周從中國大陸到北歐的空運價格開始攀升、估漲約1成，中歐鐵路運價上調約500美元。

明年1月1日起上半月，歐、美、中東航線全要漲，歐洲線每40呎櫃運價再翻倍漲約2,000美元，美國、中東、印巴、非洲等航線，每40呎櫃運價也喊漲1,000美元。

法人表示，航商若持續調漲運價，貨主勢將高漲的運輸成本轉嫁到末端商品售價，有可能推升通膨。美國聯邦海事委員會（FMC）已在監控情況，了解託運商的擔憂。

對此，多位業界人士認為，運價漲幅與持續性，有兩個觀察重點，一是紅海情勢發展，持續影響海運效率；二是農曆年後，歐美下單狀況。

謝志堅等業界大老認為，從四點觀察運費急漲的漲幅與延續性：一是美國為首的護衛艦隊何時有效保護船隊？二是在尚未有效保護時，繞道艙位供需失衡狀況？三是若運力供給還是大於需求，則運費急漲應屬於短期現象；四是戰事時間一旦拉長，或是範圍擴大，恐衍生更多變數，市場前景更添不確定性。