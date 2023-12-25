海運通膨一觸即發，紅海危機急遽升溫，大陸海運隨行就市價一周翻倍漲，首當其衝的上海-歐洲線，40呎櫃平均運價攀升至大約5,000美元，較基本運價飆漲1.5倍，中東線20呎櫃運價周漲幅也達25.7％。
趕著農曆年前出貨的急貨、高價貨，有些開始海運轉陸運、或轉空運，或採海陸空聯運。台驊等貨代業者透露，上周從中國大陸到北歐的空運價格開始攀升、估漲約1成，中歐鐵路運價上調約500美元。
明年1月1日起上半月，歐、美、中東航線全要漲，歐洲線每40呎櫃運價再翻倍漲約2,000美元，美國、中東、印巴、非洲等航線，每40呎櫃運價也喊漲1,000美元。
法人表示，航商若持續調漲運價，貨主勢將高漲的運輸成本轉嫁到末端商品售價，有可能推升通膨。美國聯邦海事委員會（FMC）已在監控情況，了解託運商的擔憂。
對此，多位業界人士認為，運價漲幅與持續性，有兩個觀察重點，一是紅海情勢發展，持續影響海運效率；二是農曆年後，歐美下單狀況。
謝志堅等業界大老認為，從四點觀察運費急漲的漲幅與延續性：一是美國為首的護衛艦隊何時有效保護船隊？二是在尚未有效保護時，繞道艙位供需失衡狀況？三是若運力供給還是大於需求，則運費急漲應屬於短期現象；四是戰事時間一旦拉長，或是範圍擴大，恐衍生更多變數，市場前景更添不確定性。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：