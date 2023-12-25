台股焦點與展望

2023年台股本周封關，搭配2024年大選倒數15個交易日，統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總黃文清及國泰證期顧問處經理蔡明翰三大法人看好封關行情，並認為年底前市場氣氛偏向樂觀，本周指數可望高檔震盪，明年總統大選前直取「萬八」，首季有望挑戰18,619點史上新高。

內資近期買盤強強，法人看好航運、鋼鐵及金融等題材族群，可望成為封關的重頭戲。2024年第一季隨外資大軍歸隊，AI PC／NB、半導體、IP股等族群可望接棒成為市場主流。

黎方國對2024年台股看法樂觀，認為台股明年將呈「M頭」走勢，第一季及第四季可望成為全年指數高點，首季更有機會挑戰18,619點新猷，建議投資人第一季及第四季積極操作，鎖定AI及邊緣運算等人氣概念股，第二季及第三季因指數拉回機率大，建議保守操作，選擇高殖利率股及業績成長股做護體。

黃文清則看好AI產業的蝴蝶效應，他表示，Intel 12月中旬推出新處理器搭載AI功能，能以低功耗處理大量資料，可望帶動記憶體、高速傳輸、電供與散熱等周邊規格提升，故明年可持續留意PC／NB族群，以及半導體設備產業受惠先進製程、先進封裝技術發展，預估2024年第二季可望重回半導體設備產業上行循環。

蔡明翰則強調，明年初台北新車暨新能源車特展、美國消費性電子展（CES）將陸續登場，預期相關AI伺服器、AI PC業者、車用等將釋出新展望、庫存去化進度的預期，AI概念可望重回盤面焦點，可逢低買進相關類股。

綜合三大法人的看法，若把時間拉長至明年第一季，看好大盤在17,000～18,619高檔區間運行，主因全球景氣持續復甦、產業庫存調整告一段落，美國10年期公債持續回落，帶動股市反彈。