全球海運市場風暴來襲，除了紅海航運危機持續惡化，伊朗軍方更警告，以色列與美國很快就會迎來地中海、直布羅陀海峽與其他水道的關閉。

伊朗官方媒體《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim news agency）23日引述伊朗准將Mohammad Reza Naqdi的發言報導，強調如果美國與其盟國繼續在加薩地區的「犯行」，接下來關閉的就是地中海航道。

Mohammad Reza Naqdi表示，對直布羅陀的襲擊將是葉門門叛軍「青年運動」（Houthi）襲擊之後的又一次升級。自10月7日以色列與哈瑪斯爆發衝突以來，伊朗支持的「青年運動」持續對紅海航道發動無人機與飛彈攻擊，以聲援加薩。

報導中並未解釋遠在千里之外的伊朗要如何對直布羅陀海峽造成威脅，不過伊朗支持的黎巴嫩南部與敘利亞武裝勢力確實可以進入地中海地區，進而擾亂這個在全球海上貿易占5分之1的重要水域。

為了避免遭受攻擊，包括台灣貨櫃三雄在內等全球大多數商船已經暫停使用紅海航道，部分公司選擇從非洲好望角繞行。

可是繞道非洲的商船同樣需要進入地中海，才能將貨物運送到南歐港口。一旦直布羅陀海峽被封，船隻只能經由西班牙、葡萄牙、法國等西歐靠海國家來卸貨，再利用陸路交通配送，這樣一來運輸時間與成本都將大幅增加。