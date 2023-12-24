伊朗官媒今天表示，伊朗海軍已收到射程可達1000公里的「塔拉耶」（Talaeiyeh）巡弋飛彈及偵察直升機。另一方面，美國指控伊朗以無人機攻擊一艘印度洋上的化學油輪。

路透社報導，伊朗官媒引述該國海軍指揮官伊拉尼（Shahram Irani）所言指出：「塔拉耶巡弋飛彈射程超過1000公里，是一種可在任務中改變目標的智慧型飛彈。」

伊拉尼指出，偵察直升機、無人機和海上巡弋飛彈是海軍武器庫中新增的武器，「這些設備全部都是伊朗軍事工業設計及生產」。

另一方面，美國國防部昨天指稱，一架源自伊朗的無人機在印度洋（Indian Ocean）擊中一艘懸掛賴比瑞亞國旗的化學油輪。

這起事件凸顯了中東區域緊張情勢升溫，以及國際航道面臨新風險。（