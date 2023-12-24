伊朗官媒今天表示，伊朗海軍已收到射程可達1000公里的「塔拉耶」（Talaeiyeh）巡弋飛彈及偵察直升機。另一方面，美國指控伊朗以無人機攻擊一艘印度洋上的化學油輪。
路透社報導，伊朗官媒引述該國海軍指揮官伊拉尼（Shahram Irani）所言指出：「塔拉耶巡弋飛彈射程超過1000公里，是一種可在任務中改變目標的智慧型飛彈。」
伊拉尼指出，偵察直升機、無人機和海上巡弋飛彈是海軍武器庫中新增的武器，「這些設備全部都是伊朗軍事工業設計及生產」。
另一方面，美國國防部昨天指稱，一架源自伊朗的無人機在印度洋（Indian Ocean）擊中一艘懸掛賴比瑞亞國旗的化學油輪。
這起事件凸顯了中東區域緊張情勢升溫，以及國際航道面臨新風險。（
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：