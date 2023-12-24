烏克蘭國家邊防局今天表示，波蘭農民已結束他們對烏波邊界其中一過境點的封鎖行動，貨車通行已完全恢復。波蘭貨車司機在其他過境點的抗議行動則將持續。
路透社報導，烏克蘭國家邊防局在通訊應用軟體Telegram寫道：「卡車通行已恢復：波蘭農民已結束米迪卡－舍吉尼（Medyka-Shehyni）過境點前的封鎖行動。」
烏克蘭國家邊防局引述波蘭邊境防衛隊說法，表示過境點前的抗議行動已於基輔時間今天上午9時30分結束。
該單位還表示：「卡車進入烏克蘭的登記和過境程序將照常進行。」
波蘭農民昨天表示，他們將從24日起暫停於烏波邊界過境點的抗議行動，但波蘭貨車司機將在耶誕節期間繼續封鎖其他3個過境點。
波蘭貨車司機自11月6日以來持續封鎖多個烏波邊界的過境點，要求歐洲聯盟（European Union）恢復烏克蘭企業在歐盟境內營運需有許可的規定。
波蘭農民隨後加入貨車司機的行列，要求政府對玉米提供補貼，且不提高稅金。
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