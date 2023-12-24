儘管南韓首都首爾的房價從去年下半年起持續下跌，但南韓國土交通部近日公布的調查報告顯示，在首爾買房所需的時間卻在增加。以去年房價計算，民眾需要不吃不喝15.2年才能在首爾買房，比2021年的14.1年一下跳增約1年。
許多人辛苦工作，就是為了買下一個屬於自己的家。但是對於首都地區的民眾來說，負擔顯然更為沉重。我國內政部於10月公布的數據顯示，台北市房價居6都之冠，需要15.52年不吃不喝才能成功買房。
據南韓媒體韓聯社、《中央日報》與《亞洲日報》等報導，南韓國土交通部22日公布的《2022年居住時態調查》報告顯示，首爾地區的房屋相關費用已成為民眾生活上的重擔。首爾全稅、月租居民須將每月收入的20.9%用於支付房租。
房屋租貸費用高昂，讓更多人想要自己買房。高達89.7%的受訪者認為應該擁有屬於自己的房產，比重在1年之間增加了0.7個百分點。而新婚家庭的購房意願更高達92%。
其實去年南韓民眾若要買房，平均需要不吃不喝6.3年，較2021年的6.7年微幅減少，可是以首爾為中心的首都圈顯然沒有這麼「幸運」，不僅首爾的買房所需時間變長，仁川也從7.1年增至7.7年，京畿道也增至8.9年。
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