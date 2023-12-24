巴勒斯坦基督徒昨天在伯利恆嚴肅舉行耶誕節前的守夜活動，他們點燃燭光詠唱讚美詩，並為加薩祈禱和平。伯利恆據信是耶穌誕生地，以往耶誕節充滿喜慶，今年卻陷入悲傷氛圍。
路透社報導，根據「耶路撒冷眾教會領袖」（Heads of Churches in Jerusalem）籌組的「保護聖地基督徒」（Protecting Holy Land Christians），在以色列及被占領的巴勒斯坦領土，基督徒人口約占2%，而加薩走廊（Gaza Strip）基督徒人口比例更少。
每年耶誕節，朝聖者都會前往伯利恆（Bethlehem）馬槽廣場（Manger Square），聚在拜占庭帝國時代建造的耶誕教堂（Church of the Nativity）耶穌誕生地馬槽原址，廣場上通常會有歡樂的燈光及耶誕樹展示。
根據聖經記載，耶穌出生在伯利恆的一處馬槽裡。伯利恆位於巴勒斯坦約旦河西岸（West Bank）。
但在此之際，由於巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）10月7日突襲以色列引發的戰爭，已讓希望前往伯利恆慶祝耶誕節的大多數外國遊客望之卻步。
伯利恆市長哈納尼亞（Hanna Hanania）在馬槽廣場點燃蠟燭時表示：「今年耶誕節以一種不同的形式降臨伯利恆。現在伯利恆和任何其他巴勒斯坦城市一樣，都處於哀悼中，我們對此感到悲傷。」
參加守夜活動的天主教法爾塔斯神父（Father Ibrahim Faltas）指出：「我們在這個神聖之地（伯利恆），傳達和平的訊息…停止戰爭、流血、殺戮及復仇。」
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：