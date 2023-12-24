到了年底，上班族莫不期望1年的辛勞能換來豐厚的年終獎金。而全球億萬富豪今年入袋的財富，平均就輕鬆增加數十億美元以上！據統計，今年奪回全球首富寶座的特斯拉執行長馬斯克，更是從去年的大輸家，翻身成為最大贏家。

據《富比世》統計，截至2023年12月15日，今年財富增加最多的全球前10富豪中，有7人來自科技業，包括馬斯克在內，臉書母公司Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、Google創辦人佩吉（Larry Page）與輝達執行長黃仁勳都入列。這10位富豪的身家今年共計增加了4900億美元（約新台幣15兆元）。

動向備受全球關注的馬斯克，今年財富增加1084億美元（約新台幣3.4兆元），一舉成為全球最會賺錢的人，身家達2549億美元（約新台幣8兆元）。

馬斯克2022年流年不利，身家嚴重縮水超過1000億美元，同時也把全球首富寶座拱手讓給法國精品集團LVMH執行長阿爾諾（Bernard Arnault）。《富比世》指出，今年拜特斯拉股價狂漲逾100%與SpaceX估值大增之賜，馬斯克身價飆升，也得以重新奪回全球首富寶座。

《富比世》全球最賺錢10大富豪排名如下：

第1：馬斯克（Elon Musk），財富來源為特斯拉與SpaceX。今年財富增加1084億美元，身家達2549億美元。

第2：祖克柏（Mark Zuckerberg），財富來源為臉書。今年財富增加748億美元，身家達1186億美元。

第3：貝佐斯（Jeff Bezos），財富來源為亞馬遜。今年財富增加650億美元，身家達1723億美元。

第4：彭雲鵬（Prajogo Pangestu），財富來源為多元化經營。今年財富增加479億美元，身家達528億美元。

第5：佩吉（Larry Page），財富來源為谷歌。今年財富增加344億美元，身家達1117億美元。

第6：奧特加（Amancio Ortega），財富來源為Zara。今年財富增加332億美元，身家達974億美元。

第7：布林（Sergey Brin），財富來源為谷歌。今年財富增加330億美元，身家達1073億美元。

第8：鮑默（Steve Ballmer），財富來源為微軟。今年財富增加324億美元，身家達1109美元。

第9：艾利森（Larry Ellison），財富來源為甲骨文。今年財富增加308億美元，身家達1332億美元。

第10：黃仁勳，財富來源為輝達。今年財富增加298億美元，身家達436億美元。