台股迎向嶄新的一年，多數法人看好台股在電子產業的復甦下，將帶來正面影響，近來陸續發表二四年台股投資展望，哪些產業有向上空間？
二三年以來台股走勢震盪往上，截至十二月中旬，二五％的漲幅在全球主要股市表現中可謂名列前茅，當高通膨、高庫存、高利率等對股市不利的因素淡化後，二四年景氣有望自谷底回溫，受惠於美國聯準會風向轉鴿，利率點陣圖顯示二四年至少降息三碼，可望見到聯準會的預防性降息、長天期公債殖利率下挫之下，有利風險性資產持續反彈，資金行情持續。
近來開始有機構法人出具對二四年台股展望，法人有志一同看好國際經濟環境轉好對台股的正向影響，上市櫃企業獲利年增預估在十五～三○％區間，此外由ＡＩ股領軍盤面的態勢還將延續，加上諸多二三年需求疲弱的產業復甦力道已現，因此對台股的二四年表現多樂觀待之。
高低點差距大
觀察各家法人指數預測，二四年台股高點多數落於一八五○○～二○○○○點之間，其中最看好台股的法人機構凱基證券，點位上看二○○○○點，各家的報告中又以玉山投顧相對保守，加權指數高點相對較低，為一萬八千點。
玉山投顧定調二四年的台股走勢將「自高點回落再走揚」，高點有機會落於二四年第一季，而後則因為美國降息、中東局勢變化、美中科技戰持續等因素，可能導致台股基本面的轉弱並擴大加權指數回檔幅度，全年指數低點可能落於第三季，於一三五○○點附近，該點位也是目前業界中所公布的最低。
另外，台股在第四季可望來到二四年相對高點，似乎是各機構市場多數共識，主要理由也看到，年底再受美國總統大選行情支撐、偏弱的美元指數有利股市資金面、台灣出口數據／投資金額可望恢復成長，推升ＧＤＰ成長率等利多。
曲範轉移帶來台廠高獲利
凱基投顧預期，全球製造業自二三年第四季啟動的庫存回補周期，將延續至二四年以後，而這將使台灣製造業獲利重返循環性增長，時間將連續一～二年以上，並支撐台股多頭表現。另外，台灣科技股經歷科技創新、換機潮，將驅動典範轉移並為台廠帶來高獲利，基於過去在ＮＢ換機潮、智慧手機的歷史經驗，二三年才展開的ＡＩ狂潮可能複製類似模式，使台廠獲利出現結構性變化，凱基預估二四年企業獲利會有二○％以上成長。
由於二四年台灣總統選舉將於一月十三日揭曉，回顧過去七次大選，市場觀望資金回流後，選後一個月漲率高達七成以上。凱基預估二四年台股將類似「微笑曲線」走勢，而選後市場情緒回歸基本面，第二、三季進入銷售淡季，使指數上半年可能陷入修正，下半年後在AI PC出貨放量及美國選舉的助攻下，看好台股啟動多頭反攻，上看二萬點。
凱基認為，ＡＩ熱潮將帶領半導體、記憶體、雲端服務商獲利光景，包括權王台積電、聯發科、世芯ＫＹ、南亞科、宏碁資訊等，製造業補庫存將帶動車用與工業自動化需求回溫，如上銀、華孚，以及低軌衛星、電子紙都是成長趨勢的產業。（全文未完）
全文及圖表請見《先探投資週刊2279精彩當期內文轉載》
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：