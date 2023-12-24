烏克蘭先前訂定法律，放棄了俄羅斯東正教於1月7日才舉行耶誕節慶祝活動的傳統，明天將是烏克蘭立法調整後首度在12月25日歡慶耶誕節。
烏克蘭今年7月通過法案，將耶誕慶祝活動移至12月25日舉行，這一天是全球大多數基督徒慶祝耶誕節的日子。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）簽署的法律指出，烏克蘭人希望「以自身的傳統及節日來過自己的生活」。這項法律能讓民眾「放棄俄羅斯於1月7日舉行耶誕節慶祝活動的傳統」。
由於莫斯科當局2014年吞併克里米亞（Crimea）半島，且支持烏克蘭東部的分離主義分子，烏克蘭已有東正教會正式脫離俄羅斯東正教。
新成立的獨立教會「烏克蘭正教會」（Orthodox Church of Ukraine）於2019年舉行了首次禮拜，也把耶誕節日期改為12月25日。
烏克蘭另一大東正教派別「烏克蘭希臘禮天主教會」（Ukrainian Greek Catholic Church），也將於12月25日進行耶誕節儀式。
烏克蘭最晚從17世紀以來就一直處於莫斯科當局的宗教領導之下。
在蘇聯及其無神論統治下，諸如耶誕樹和禮物等耶誕節傳統都被移到跨年夜進行，同時也成為烏克蘭許多家庭的主要節日，至今仍然如此。
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