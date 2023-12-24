日本氣象廳已針對九州到北海道從12月28日起可能出現10年1次異常高溫發布相關情報，日本有機會迎接一個較往年溫暖的新年假期，預測東京市區2024年1月3日最高溫上看攝氏18度。

日本氣象協會表示，12月27日東北地方及北海道靠日本海側地區將會降雪，甚至會有地區出現暴風雪，但預測不會像近日一樣受到寒流長時間侵襲。

對近日降雪及積雪明顯的北陸地方來說，12月28日起將迎接完全相反的天氣型態，北陸西部最高溫甚至可達15度上下，這種跟季節不符的溫暖情況可能會持續一週左右。

12月28日及29日受高壓籠罩影響，日本多數地區都將放晴；30日到31日的除夕日，預測南方海面上的低壓勢力增強，靠太平洋側地區可能降雨。

這段期間的日本全境氣溫可能出現跟往年差不多或是高於往年的情況，從關東到以西的地區，最高溫甚至可能在15度上下。

由於12月28日起可能出現相當於10年1次的異常高溫，氣象廳已針對九州地方到北海道發布「有關高溫的早期天候情報」。

日本氣象協會呼籲，隨著天氣變暖，在這段時間積雪多的地區，民眾要特別留意房屋屋頂掉落的雪塊及雪崩。

至於2024年頭幾天的天氣也可能相當溫暖，但受到低壓影響，從近畿地方到關東地方等靠太平洋側地區都可能降雨；目前預測2024年1月1日到3日天氣特別溫暖，東京市區1月3日最高溫有機會上看18度，相當於櫻花開花時的氣候。

需要留意的是雖然白天氣溫升高，但各地早晚溫度仍偏低，溫差相當大。

TBS電視台報導，氣象廳已針對沖繩縣以外的全境發布「有關高溫的早期天候情報」，可能出現這個時期只有10年才會出現1次的高溫，讓日本可能度過一個溫暖的年末時節。