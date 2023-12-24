美國佛羅里達州中部一家商場在耶誕節前兩天發生槍擊案，造成一名男子身亡。警方表示，被害人似乎遭凶嫌「鎖定」。

美聯社報導，佛州歐卡拉市（Ocala）警長巴肯（Mike Balken）今晚告訴記者，該名男子在歐卡拉市裴德克商場（Paddock Mall）一塊公共區域身中數槍死亡。警方表示，還有一名女性腿部中彈。

歐卡拉市位於佛州奧蘭多（Orlando）西北方約80英里（129公里）。

巴肯表示，凶嫌逃離現場時，將作案槍枝遺留在現場。

警方指出，另有數名商場顧客在意外發生期間受傷，其中一人胸部疼痛，另一人回報手臂骨折。

商場內有數十家商店。案發時正在潘尼百貨（J.C.Penney）店面購物的兩名顧客告訴「歐卡拉星旗報」（Ocala Star-Banner），他們一發現情況不對就迅速撤離店家，他們當時恐懼不已。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1121224

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